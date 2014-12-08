Активность боевиков снизилась - пресс-центр АТО
00:35, 08 декабря 2014Общество
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По сравнению с прошлыми сутками, активность боевиков на всей протяженности линии фронта снизилась.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
В общем боевики смогли на 33 попытки атак на укрепленные позиции украинских войск.
"Артиллерия и минометы бандитов наиболее часто проявляли себя на Дебальцевском плацдарме. Террористами обстреляны населенные пункты Миус, Чернухино, Дебальцево, Орлово-Ивановка, шахта Полтавская, Никишин, Ольховатка, Фащевка", - сообщили в пресс-центре.
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В ответ на агрессивные действия террористов артиллерия сил АТО нанесла 42 огневых удары по местам скопления живой силы и техники боевиков.
Продолжаются работы по строительству фортификационных укреплений сил АТО.
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