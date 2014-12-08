Боевики «ЛНР» украли тепловоз с территории, которую контролируют силы АТО – Москаль

Об этом на своем сайте сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

В частности, несколько вооруженных боевиков приехали на тепловозе ЧМЭ-3 из города Стаханов (контролируется так называемой "ЛНР") в город Золотое-5, который контролируется Украиной, и по железнодорожному пути заехали на государственное предприятие "Первомайскуголь".

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После чего прицепили к своему тепловозу маневровый тепловоз ТЭМ-2, который стоял в специальном ангаре, и уехали обратно. Охрана предприятия помешать вооруженным людям не смогла, поэтому "Первомайскуголь" остался без тепловоза.

"Причина этого дерзкого похищения в том, что железнодорожные пути, которые соединяют контролируемую Украиной территорию и ЛНР, не охраняются, - отмечает Москаль и добавляет, что блокпосты, очевидно, следует ставить и на железной дороге.