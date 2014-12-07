В Виннице около 150 "свободовцев" требуют отставки председателя ОГА (фото)

В Виннице ВО «Свобода» требует отставки председателя облгосадминистрации Анатолия Олейника.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади в центре Винницы собрались около 150 активистов «Свободы», к которым присоединились активисты «Батькивщины» и председатель облсовета Сергей Свитко.

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Они держат флаги ВО «Свобода» и выкрикивают: «Олейника в отставку!».

Также на площади установлена палатка ВО «Свобода», где раздают партийные газеты.

Активисты заявляют, что именно они представляют общину области и имеют право избирать как председателя ОГА, так и председателя облсовета.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря утром в Виннице активисты взяли штурмом здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой депутаты намеревались проголосовать за отставку председателя облсовета Свитко.

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Активисты захватили зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно освободить от должности председателя ОГА Олейника.

Следственный отдел Управления МВД Украины в Винницкий области открыл уголовное производство по факту нарушения общественного порядка и избиения милиционеров возле Винницкой облгосадминистрации. По фактам грубого нарушения правопорядка возле здания ОГА следственным управлением милиции в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений по признакам ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).