Тимошенко будет бороться с цунами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что продвижению экономических реформ, которые пытается реализовать ее правительство, мешают чиновники всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, выступая на конференции “Украина-ЕС: навстречу общим вызовам” в Брюсселе.

«Чиновники всех уровней, они не очень хотят менять правила. Им удобно с такими правилами, когда они имеют абсолютную власть над бизнесом, на каждом шагу и на каждом этапе. Это колоссальное цунами противодействия», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что общество в Украине привыкло жить «в полутеневой экономической ситуации». «И в этой ситуации многие зарабатывают, и тут не нужно ничего скрывать», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее правительство знает, как бороться с такой ситуацией, и убеждена, что результат борьбы будет удачным.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила достижения своего правительства, главным из которых она назвала вступление Украины в ВТО. Она также отметила хорошие планируемые макропоказатели бюджета-2008, в частности то, что инфляция планируется на уровне 9,6%. Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство предпринимает меры по созданию благоприятного инвестиционного климата, детенизации приватизационных процессов, работы налоговой службы.