Боевики "ЛНР" обещают подписать мирное соглашение 9 декабря

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сепаратистские ресурсы..

«Вчера здесь были представители Украины. Согласовано, предварительные договоренности достигнуты. Соглашение будет подписано 9 числа (декабря - ред.)», - заявил Плотницкий.

По его словам, соглашение будет состоять из нескольких пунктов, которые предусматривают прекращение огня, вывод техники и дальнейшие действия по урегулированию конфликта. Кроме того, в документе будут прописаны условия, при которых будет открыт ответный огонь в случае нарушения перемирия.

Читайте такжеПорошенко анонсировал новый раунд переговоров в МинскеРанее в субботу президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что 9 декабря в зоне АТО таки наступит «день тишины», который может стать началом имплементации минских договоренностей.

Режим неприменения огня в зоне АТО существует формально и сейчас, но боевики его не придерживаются, осуществляя ежедневно десятки артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных, которые в свою очередь, могут наносить удар по противнику только в ответ.

Сейчас Украина высказала предложение провести в Минске переговоры трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе на следующей неделе.