Боевики "ЛНР" обещают подписать мирное соглашение 9 декабря
Главарь группировки «ЛНР», которая признана в Украине террористической организацией, Игорь Плотницкий заверил, что соглашение о перемирии с украинской стороной будет подписано 9 декабря.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сепаратистские ресурсы..
«Вчера здесь были представители Украины. Согласовано, предварительные договоренности достигнуты. Соглашение будет подписано 9 числа (декабря - ред.)», - заявил Плотницкий.
По его словам, соглашение будет состоять из нескольких пунктов, которые предусматривают прекращение огня, вывод техники и дальнейшие действия по урегулированию конфликта. Кроме того, в документе будут прописаны условия, при которых будет открыт ответный огонь в случае нарушения перемирия.
Читайте такжеПорошенко анонсировал новый раунд переговоров в МинскеРанее в субботу президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что 9 декабря в зоне АТО таки наступит «день тишины», который может стать началом имплементации минских договоренностей.
Режим неприменения огня в зоне АТО существует формально и сейчас, но боевики его не придерживаются, осуществляя ежедневно десятки артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных, которые в свою очередь, могут наносить удар по противнику только в ответ.
Сейчас Украина высказала предложение провести в Минске переговоры трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе на следующей неделе.