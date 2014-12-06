Боевики за день 58 раз атаковали силы АТО и населенные пункты - пресс-центр
20:49, 06 декабря 2014Политика
0 0
Боевики в течение дня обстреливали силы АТО и мирные населенные пункты 58 раз, используя "Грады", минометы и артиллерию.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Зомби с триколорами на шевронах 58 раз прибегали к своей излюбленной тактике террора: использовали минометы, «Град» и артиллерию для уничтожения украинцев", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСМИ: Боевики утром обстреляли Дебальцево, один военный погибСогласно сообщению, против сил АТО воюют индивидуумы, которые "сознательно игнорируют все нормы международного гуманитарного права".
"Только на Дебальцевском направлении террористы стремятся сравнять с землей огнем своей артиллерии населенные пункты Дебальцево, Никишино, Редкодуб, Ольховатка, Углегорск, Малоорловка, Чернухино, Миус, Шумы и шахту Полтавскую", - сообщает пресс-центр.
Post by Прес-центр АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter