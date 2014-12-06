Боевики за день 58 раз атаковали силы АТО и населенные пункты - пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Зомби с триколорами на шевронах 58 раз прибегали к своей излюбленной тактике террора: использовали минометы, «Град» и артиллерию для уничтожения украинцев", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ: Боевики утром обстреляли Дебальцево, один военный погибСогласно сообщению, против сил АТО воюют индивидуумы, которые "сознательно игнорируют все нормы международного гуманитарного права".

"Только на Дебальцевском направлении террористы стремятся сравнять с землей огнем своей артиллерии населенные пункты Дебальцево, Никишино, Редкодуб, Ольховатка, Углегорск, Малоорловка, Чернухино, Миус, Шумы и шахту Полтавскую", - сообщает пресс-центр.