Аваков советует Кадырову готовиться к «большим расстройствам»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что ведомство уже начало проверку угроз главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в адрес ряда украинских депутатов.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Что до квалификации угроз со стороны Кадырова украинцам, то МВД начало проверку этих угроз и, вероятнее всего, следствие вынесет соответствующие санкции в отношении Рамзана Кадырова», - подчеркнул Аваков.

При этом глава МВД иронически отметил, что заявление Кадырова вызвано его расстройством событиями в Грозном и посоветовал главе Чечни готовиться к еще большим расстройствам в случае дальнейшего вмешательства РФ в дела Украины.

«Кадыров приказал привезти Юру Березу, депутатов Левуса и Мосийчука в Чечню? Любимчик Путина расстроен беспорядками в собственной столице и раздражён? Таков удел тиранов и их режимов - то ли еще будет.. Боюсь, он еще не понимает степени нашего раздражения. Ему стоит готовиться к большим расстройствам, если путинская Россия будет продолжать соваться в наши дела. А в землю закопать лидеру Чечни стоит, прежде всего, собственную спесь", - написал Аваков.

Как сообщалось, ранее Кадыров поручил возбудить уголовное дело против депутатов Украины Юрия Берёзы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука и доставить их в Чечню. По словам Кадырова, указанные политики "публично поддержали террористов, причастных к гибели 4 декабря в Грозном 14 сотрудников полиции". После этого следственный комитет России возбудил уголовное дело против указанных депутатов.

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По данным российских СМИ, ночью 4 декабря неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы. Потом нападающие переместились в Дом печати, где располагаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ. К утру погибли не менее шести человек, несколько человек были ранены. В центре города был введен режим контртеррористической операции. Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении боевиков в Доме печати. Фото с места событий свидетельствуют, что Дом печати в результате боев полностью сгорел, в Грозный введена военная техника.