Генерал напомнил о "Норд-Осте" и Беслане и предупредил о возможных терактах в Крыму

Украинский генерал отметил, что для Путина люди являются материалом, который он использует в собственных интересах и интересах собственного режима.

Исключать вероятность возможных терактов в аннексированном Крыму после многочисленных терактов в Москве и других городах России, не стоит.

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Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан, комментируя заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева об угрозе терактов в Крыму.

"Относительно возможных терактов в Крыму, то после терактов в Буйнакске (4 сентября 1999 погибли 64 человека), в Москве (4 и 9 сентября 1999 года, погибли 224 человека) и перед выборами, на которых баллотировался Путин, удивляться уже нечему. А как расправился путинский режим в Москве (трагедия во время мюзикла "Норд-Ост" 26 октября 2002 года, погибли 130 человек), в Беслане (1-3 сентября 2004 года, погибли 334 человека), брутально уничтожив около 500 собственных граждан, абсолютно не обратив внимания на то, что можно было провести переговоры, немного подождать. Для Путина люди являются материалом, который он использует в собственных интересах и интересах собственного режима - это пушечное мясо", - говорит он.