СНБО: "Киборги" не отступали со старого терминала Донецкого аэропорта, это были маневры

Информация о том, что украинские военные покинули старый терминал Донецкого аэропорта, не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"И старый, и новый терминалы аэропорта находятся под контролем украинских военных... Действительно, там очень много разрушений, но эти терминалы являются своеобразной защитой для тех, кто держит там оборону", - сказал Лысенко.

Он пояснил, что вчера боевики предприняли мощную атаку в районе населенного пункта Опытное с целью окружения аэропорта, но эта атака с большими потерями для террористов была отбита.

Кроме того, как отметил Лысенко, боевики предприняли мощные атаки на сам аэропорт, и во избежание потерь от ракетно-артиллерийского огня противника было принято решение о маневрировании - уход от терминала, но после завершения обстрела украинские военнослужащие вернулись обратно в терминалы аэропорта.

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Как сообщало, в частности, "Громадське. ТБ" со ссылкой на источник в Песках, боевики и российские наемники открыли сильный огонь по населенному пункту Пески и старому терминалу Донецкого аэропорта. Из-за значительных повреждений старого терминала украинским силовикам пришлось его покинуть.