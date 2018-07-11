В НАТО объяснили решение относительно Украины, опровергнув заявление Венгрии

Там отметили, что формальное решение по Украине не будет принято из-за отсутствия консенсуса.

После сессии саммита НАТО, в котором примут участие руководители Украины и Грузии, будет принято два документа – отдельно по Грузии и по Украине.

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Об этом сообщает ЕвроПравда. "Будет совместное заявление комиссии Грузия-НАТО, официальный документ, а также отдельно будет распространено заявление председательствующего в отношении Украины", – пояснил представитель НАТО, уполномоченный дать пояснения журналистам на условиях анонимности.

Он отметил, что формальное решение по Украине не будет принято из-за отсутствия консенсуса. "Вы видели сообщения СМИ. Порой непросто найти консенсус, и у нас так и не появился консенсус относительно заявления комиссии Украина-НАТО", – добавил собеседник издания. Представитель НАТО не исключил, что решение заблокировано Венгрией.

Чиновник отметил, что формат "заявления председателя" выбран именно из-за того, что такое заявление не нуждается в утверждении консенсусом. "Этот документ будет отражать все, о чем будет говориться на встрече по Украине, и он, конечно же, будет скоординирован с Украиной и союзниками, чтобы информация была подана корректно", – пояснил он.

Ранее Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что Будапешт не будет блокировать решение по результатам трехсторонней встречи НАТО-Украина-Грузия, но будет ветировать двусторонние заявления НАТО и Украины.

Объяснение представителя Альянса свидетельствует, что это заявление не соответствует действительности: трехстороннего заявления нет на повестке дня.

В официальном сообщении МИД Венгрии есть и другие неточности. В частности, в Венгрии говорят, что готовятся к саммиту по вопросам черноморской безопасности, тогда как встреча НАТО-Украина-Грузия не имеет такого названия, она не нашла поддержки всех членов Альянса.