В НАТО не видят "никаких неизбежных угроз" союзникам, несмотря на агрессию РФ в Украине

Генеральный секретарь НАТО считает, что пагубные действия РФ не является аргументом, чтобы прекратить с ней диалог.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе не видят неминуемых угроз Альянсу, несмотря на применение силы Россией в Украине.

Об этом он сказал на конференции в сфере безопасности NATO Engages, которая проходит в Брюсселе перед саммитом Альянса.

"Мы не видим никаких неминуемых угроз против какого-либо союзника НАТО, но мы видим более напористую Россию, которая применяет силу против соседей, Украины, а также Грузии, и кроме того, она имеет силы в Молдове против воли правительства", - заявил Столтенберг.

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Также он отметил, что Россия прибегает к различным разрушительным воздействиям, в том числе в киберпространстве.

"Мой подход к России заключается в том, что мы должны сочетать два дела: мы должны быть сильными, мы должны быть решительными, и пока НАТО сохраняет единство, пока мы инвестируем в нашу оборону, мы решительны, мы сильны и мы объединены. Поскольку мы адаптируемся, мы можем участвовать в политическом диалоге с Россией, потому что Россия - наш сосед, и Россия не исчезнет, и мы должны разговаривать с Россией, частично, чтобы стремиться к лучшим отношениям, что, я думаю, возможно. Когда это может произойти, я не могу сказать", - отметил Столтенберг.

При этом он сказал, что не надо соглашаться с действиями президента России Владимира Путина.

"Мы не признаем его незаконную аннексию Крыма, мы не воспринимаем пропаганду в киберпространстве, не согласны с вмешательством во внутренние политические процессы. Мы видели это в Солсбери, мы видели это, когда произошла фальшивая попытка переворота в Черногории, и мы видели много примеров. Мы этого не принимаем", - добавил он.

"Но для меня это не является аргументом для изоляции России или прекращения ведения разговора с Россией. На самом деле я думаю иначе. Я думаю, что, когда сохраняется высокое напряжение, даже еще важнее говорить с Россией, чтобы попытаться уменьшить напряжение", - подчеркнул Столтенберг.

"Поэтому, даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией в обозримом будущем, мы должны разговаривать с Россией, чтобы справляться со сложными отношениями, потому что мы имеем большое военное присутствие, больше учений, больше напряжений, и поэтому мы должны избегать просчетов, инцидентов и несчастных случаев. И, по крайней мере, если они произойдут, чтобы предотвратить выход их из-под контроля и создания действительно опасных ситуаций", - сказал он.

По этой причине он объяснил, что необходимо иметь военные каналы коммуникации.