Под Радой зажгли дымовые шашки (фото, видео)
11:44, 11 июля 2018Политика
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По словам руководителя организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, акция будет проводиться бессрочно.
Под парламентом сегодня неспокойно / фото Апостроф
В среду, 11 июля, под Верховной Радой Украины, где митингуют владельцы авто с иностранной регистрацией, зажгли дымовые шашки.
Судя по фото, на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов, передает "Апостроф".
фото Апостроф
Под Радой зажгли шашки
Как сообщал УНИАН, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.
Также отмечалось, что проезд через центр Киева заблокирован из-за акции автомобилистов с «евробляхами».
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