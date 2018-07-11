Под Радой зажгли дымовые шашки (фото, видео)

11:44, 11 июля 2018
Политика
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Под парламентом сегодня неспокойно / фото Апостроф

Судя по фото, на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов, передает "Апостроф".

фото Апостроф

Как сообщал УНИАН, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Также отмечалось, что проезд через центр Киева заблокирован из-за акции автомобилистов с «евробляхами».

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Новость в сюжете: Протесты владельцев "євроблях" под Радой
Теги: #Рада#евробляхи в Украине