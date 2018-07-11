Под Радой зажгли дымовые шашки (фото, видео)

По словам руководителя организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, акция будет проводиться бессрочно.

В среду, 11 июля, под Верховной Радой Украины, где митингуют владельцы авто с иностранной регистрацией, зажгли дымовые шашки.

Судя по фото, на месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов, передает "Апостроф".

Как сообщал УНИАН, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Также отмечалось, что проезд через центр Киева заблокирован из-за акции автомобилистов с «евробляхами».