Кабмину предложили ликвидировать Нацкомиссию по защите общественной морали
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политике рекомендовал Кабинету министров ликвидировать Национальную экспертную комиссию по вопросам защиты общественной морали (НЭК).
За соответствующее предложение сегодня, 5 декабря, проголосовало большинство народных депутатов на первом заседании комитета, сообщает издание «Телекритика».
По словам председателя комитета Виктории Сюмар, в то время, когда продолжается антитеррористическая операция и не хватает средств, нецелесообразно из госбюджета тратить миллионы на содержание НЭК.
На заседании присутствовали все члены комитета, кроме Богдана Онуфрика.
Отмечается, что позже Сюмар сообщила в своем Facebook о перечень рассматриваемых на заседании вопросов и подчеркнула, что решение по НЭК является рекомендательным.
Читайте такжеРаде предложили запретить депутатам, которые голосовали за «законы 16 января», быть в руководстве комитетов
«Провели заседание. Приняли решение о нецелесообразности существования Нацкомиссии по вопросам морали (рекомендательное), создали рабочую группу по подготовке изменений к закону об общественном вещании, решили начать формирование Общественного совета при комитете по приему заявок. В приоритетах также иновещание и прозрачность госфинансов», - сообщила председатель комитета.
Как сообщалось, 21 октября правозащитники, медиа-эксперты и общественные активисты обратились к премьер-министру Украины Арсения Яценюка и Кабинету министров с просьбой ликвидировать НЭК.