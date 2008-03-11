Украина согласилась покупать газ по $321?

Украина согласилась с тем, что цена российского газа, потребленного в январе-феврале 2008 года, составит $321 за тысячу кубометров, пишет во вторник "Коммерсантъ-Украина".

В распоряжении Ъ оказался договор, подписанный 6 марта зампредом правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорем Диденко, а также исполнительными директорами RosUkrEnergo Дмитрием Глебко и Константином Чуйченко (член правления "Газпрома"). Документ появился после того, как был урегулирован кризис, возникший в газовых отношениях России и Украины и вылившийся во временное ограничение поставок. По договору НАК покупает поставленный в январе-феврале RosUkrEnergo российский газ по $321 за тысячу кубометров. В соглашении отсутствует пункт о продаже газа "Нафтогазу" через "УкрГаз-Энерго". Таким образом, это первый контракт, подписанный за последние три года "Нафтогазом" и RosUkrEnergo напрямую.

Объемы закупок не приводятся. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов уточнил, что это остается предметом переговоров, выразив одновременно удивление ценой: сама российская монополия говорила о $314,7 за тысячу кубометров. Другой источник в "Газпроме" объяснил, что речь может идти как минимум о 4 млрд из 9,1 млрд кубометров, в целом поставленных Украине. Еще 5,1 млрд кубометров будут зачтены как поставки среднеазиатского газа по $179,5 за тысячу кубометров. В результате средняя цена на газ для Украины в январе-феврале составит около $240 за тысячу кубометров.

Впрочем, глава управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский сказал, что ему о соглашении ничего не известно: "Официальные переговоры между `Нафтогазом` и `Газпромом`, в ходе которых будут выработаны договорные отношения, начнутся 12 марта. До этого никакие контракты как официальные рассматриваться не могут".