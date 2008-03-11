Тимошенко бросила приманку акулам европейского бизнеса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что правительство создаст благоприятные условия для того, чтобы большой европейский бизнес пришел в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, об этом премьер-министр Украины заявила вчера в Брюсселе во время встречи с „Европейским круглым столом промышленников", в котором приняли участие, в частности, руководители всемирно известных корпораций Nokia, Shell, Volvo, SAP, Eny, ERT, Royal Dutch Shell.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что „для украинской власти чрезвычайно важно, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя комфортно в нашей стране". Она заверила, что правительство, Президент и парламентская коалиция имеют общие взгляды на стратегию последующего развития Украины, в частности относительно осуществления экономических реформ. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, задание правительства сегодня - сделать украинскую экономику открытой для всех больших мировых бизнес-структур, создать прозрачные отношения между бизнесом и властью, внедрив единственные правила игры для всех.

„Мы должны противодействовать тому, чтобы кто-то заходил в украинскую экономику с парадного входа, а кто-то стучал в закрытые двери", - заметила она. Ю.ТИМОШЕНКО рассказала европейским бизнесменам о 20 инициативах прозрачности украинского правительства. Премьер-министр заявила, что КМУ настроен на прозрачное сотрудничество с мировыми инвесторами и считает своим приоритетом снять все преграды на пути большого бизнеса в Украину.

В свою очередь, председатель Совета директоров корпорации Nokia Йорма ОЛЛИЛА заявил, что европейские инвесторы верят в Украину и планируют и в дальнейшем увеличивать объемы инвестиций в украинскую экономику. „Ми рассматриваем Украину как часть европейского экономического ландшафта", - заявил он. По его мнению, вступление Украины в ВТО станет первым весомым шагом в продвижении Украины на европейские рынки и считает, что это „может расчистить дорогу для членства Украины в ЕС".