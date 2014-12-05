Путин между двумя мирами

Президент России Владимир Путин застрял между двумя мирами. Тонкая грань реальности начинает расплываться. Все чаще Путину снится сон, что он – большой красно-бело-синий махаон, порхающий по медоносному лугу молчаливого Алтая. Все больнее возвращаться в российскую реальность, которая с каждым днем огорошивает новыми вопросами без ответа…

Хозяин Кремля не знает, как выйти из войны с Украиной и всем миром, неожиданно проснувшимся от сладкой средиземноморской лени и потребительского гедонизма. Слабые, как казалось Путину, мировые лидеры во главе с «миротворцем» Обамой, простившие ему агрессию против Грузии и кровь грузинского народа, вдруг поменялись в одночасье и создали полный вакуум смыслов, контактов, планов и перспектив. Рядом остались только апологеты неоевразийства и русского мира, а также пока еще вроде бы лояльные Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Радость от присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу не в силах заглушить горечь одиночества президента России, сделавшего все для скорейшей самоизоляции. Еще до недавнего времени такие родные и близкие имения в Монако, Ницце, Испании вдруг удалились на миллионы километров. Иллюзия комфортной и обеспеченной старости в обнимку с добродушной и так любящей российские нефтедоллары Европой окончательно развеялась. На горизонте снова появляется столь любимая Россией в переломные времена Великая Пустота. И никто не знает, что она сотворит на этот раз.

Да и Лукашенко с Назарбаевым не только перестают поддерживать Путина, но и начинают демонстрировать совершенно крамольные для Москвы шаги.

Заклятый друг России Александр Лукашенко не только начал чистку лояльных к РФ кадров в силовых ведомствах, но и добавил сюда этнический штрих, делая ставку на белорусов. Армия страны, как оказалась, далеко не последнего «европейского диктатора», интенсивно начала подготовку к ведению «гибридной войны» как с потенциальными западными, так и с восточными агрессорами, что подчеркивает Александр Григорьевич чуть ли не в каждом своем выступлении. Самое ужасное – президент Республики Беларусь высказывает замаскированные под шутку территориальные претензии не только на Псков и Смоленск, но уже и на Калининград, при этом чеканя памятные монеты великой победы литовско-польско-белорусско-украинской армии Константина Острожского над московским войском во главе с Василием III в 1512 году на берегах Днепра под Оршей. Прадеды воевали, что тут еще добавить.

Президент Казахстана – вообще покусился на святое. После отказа от участия в экономических и торговых войнах против Украины и всего мира, что стало последним гвоздем в гроб еще не запущенного Евразийского экономического союза, казахстанские власти решили добывать в своей стране сланцевый газ. И это тогда, когда Москва терпит поражение за поражением на газовых и нефтяных фронтах в Европе и Азии. Так недалеко и до строительства газовой трубы из Казахстана в Азербайджан через Каспий для продажи «голубого топлива» недальновидным, по мнению Путина, европейцам. Нет предела азиатскому коварству…

Некогда спокойные и во многом наивные украинцы, которые всегда добровольно и азартно помогали строить все варианты российской империи, вдруг отказались от предлагаемого «вежливым людьми» русского мира. Какая-то непонятная свобода и национальная гордость им стали милее общего советского прошлого и загадочного славянского братства. Даже болгары, и те – посовещавшись с еврососедями, вдруг отказались от всех даров Кремля. И только сербы держат последнюю линию обороны поддержки Москвы в Южной Европе, продолжая интенсивно торговаться с Брюсселем.

Хозяину Кремля остается обратить свой взор лишь на собственных граждан, нерешительно замерших, и не знающих, чего ожидать в нынешней геополитической загогулине. Вот только поверят ли граждане обещаниям полной амнистии капиталов и закрытия офшорных дыр на фоне «отжатия» Башнефти у Евтушенкова и дальнейшего прессинга на малый, средний и уже даже большой бизнес? Поверят ли национальному лидеру после «замораживания» индексации всех зарплат и пенсий бюджетникам в 2015 году, в то время как триллионы рублей будут аккуратно выделены главам госкорпораций?

Неожиданно увеличившееся присутствие российских граждан в городах и школах уютных средиземноморских стран убеждает в обратном. Спасаются все, кто может, и как может. Деньги в Россию будут возвращаться только в результате шантажа или физической угрозы. И как в таких условиях строить православное демократические государство на сакральном фундаменте древнего Херсонеса?

…Намного приятнее махаону по имени Путин порхать по уютным алтайским и тувинским лугам и предгорьям рядом с милой бабочкой по имени Кони. И все реже и реже снится сон о тяжкой ноше российского президента и мучительного груза бесконечных вопросов без ответа…

Роман Рукомеда, политический эксперт