Порошенко в Брюсселе заявил о готовности к "любым провокациям" на выборах в 2019 году
18:25, 09 июля 2018Политика
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По словам Порошенко, любая дезинформационная кампания встретится с резкой реакцией Украины.
Петр Порошенко и Дональд Туск / REUTERS
Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина будет готова противостоять любым провокациям во время президентских и парламентских выборов в 2019 году.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции.
«В следующем году у нас будут собственные выборы. Но в этот раз мы будем готовы к любым провокациям, которые могут произойти во время президентских и парламентских выборов», — сказал он.
По словам Порошенко, любая дезинформационная кампания встретится с резкой реакцией Украины.
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