Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что ее правительство будет работать много лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, выступая на конференции “Украина-ЕС: навстречу общим вызовам” в Брюсселе.

«Мы уверены, что наше правительство будет работать много лет, хотя сейчас рассказывают каждый день, что там (в Украине - УНИАН) нестабильно и завтра-послезавтра – отставка правительства», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что ее правительство знает, что «перед ним – действительно много лет работы», однако при этом не забывает, что за 17 лет средняя продолжительность работы правительств в Украине составила 10 месяцев.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что каждый день она фиксирует результаты работы своего правительства. Также премьер отметила, что уверена в единстве демократических сил в Украине, в частности, Президента, правительства и парламента, а также в том, что Украина в перспективе станет членом Европейского Союза.