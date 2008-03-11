Брюссель хочет видеть Ющенко в компании Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко еще не приняла решение, будет ли она сопровождать Президента Виктора Ющенко во время его предстоящего визита в Брюссель. Окончательное решение по этому поводу будет принято после того, как будут проведены консультации с Секретариатом Президента.

Как передает "5 канал", Ю.Тимошенко уже получила официальное приглашение посетить Брюссель вместе с В.Ющенко. При этом в документе 6 раз указывается, что в бельгийскую столицу приглашаются именно оба руководителя украинского государства.

Сейчас группа специалистов уже осуществляет подготовку к визиту Президента Украины в Брюссель. В.Ющенко посетит Бельгию 13 марта.

Напомним, несколько дней назад премьер Ю.Тимошенко посетила Брюссель для участия в конференции "Женщины: стабилизируя опасный мир", на которую приехали более 50 женщин-лидеров стран мира.

ЛігаБізнесІнформ