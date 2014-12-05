СБУ задержала боевика карательного отряда боевиков "Беркут"
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, который входил в незаконное военное формирования - «карательный отряд «Беркут» террористической организации «ДНР».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Как говорится в сообщении, «задержанный пытался попасть на контролируемую украинскими военными территорию Донецкой области с целью собрать данные о передвижении и дислокации сил АТО и совершить террористические действия в отношении подразделений Вооруженных сил Украины».
Читайте такжеУбитый российский диверсант оставил предсмертную записку: "Послали на убой, как быка"
При этом отмечается, что «боевик передвигался на автомобиле ВАЗ 2101, был вооружен автоматом Калашникова и большое количество патронов к нему».
В СБУ сообщают, что в отношении задержанного начато досудебное расследование «в рамках ч.1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины».