У Кернеса больше не обвиняют СБУ в столкновениях под горсоветом Харькова в июне

Руководство города утверждает, что было дезинформировано в то время, как под горсоветом разворачивались стычки.

Харьковский городской совет не обвиняет "людей от СБУ" в попытке захвата органа, который состоялся 20 июня.

Руководство города утверждает, что было дезинформировано в то время, как под горсоветом разворачивались стычки с зажиганием фаеров и распылением слезоточивого газа.

"Позже, во время выяснения причин происшествия, эти сведения не подтвердились и оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове. Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут состояться акции протеста, которые могут перерасти в массовые беспорядки", - говорится в заявлении на сайте горсовета.

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"Харьковский горсовет выражает сожаление относительно того, что произошло, и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу", - добавляется в сообщении.

Напомним, 20 июня утром в помещении Харьковского горсовета произошли столкновения между активистами и муниципальной охраной. Заместителя мэра Андрея Руденко бросили в помойку, а депутаты забаррикадировались в зале. Активисты прорвались через охраны в здании и зажгли в помещении дымовые шашки. В свою очередь охранники также распылили в их сторону неизвестное вещество.

В результате стычки были разбитые окна, разбитые вазоны с цветами, поломанные мебель и множество других повреждений. Предварительно ущерб от погромов составляет около 2 миллионов гривен.