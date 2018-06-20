Кернес рассказал свою версию событий в горсовете: говорит, что столкновения были выгодны силовикам

По мнению городского председателя, сложившаяся ситуация в первую очередь выгодна силовым органам, в частности областному управлению СБУ и прокуратуре.

Инциденты в горсовете начались с того, что в сессионный зал не удалось попасть всем желающим "общественным активистам", после чего в ход пошли дымовые шашки.

Читайте такжеСтолкновения в Харьковском горсовете: произошла драка, люди в масках распылили газ и зажгли дымовые шашки (фото, видео)

Об этом заявил харьковский городской председатель Геннадий Кернес в эфире телеканала "112 Украина", комментируя события в здании мэрии. "Мы предлагали им, пусть заходят общественники, активисты, и с ними пусть заходят 5-7 человек. Но они, никого не слушая, перелезли через турникеты, начали забрасывать дымовыми шашками охрану здания Харьковского горсовета", - рассказал мэр.

По его словам, в дальнейшем начались силовые противостояния. "Поймали во дворе горсовета заместителя городского председателя Андрея Руденко, который выходил защищать Харьковский горсовет по поводу того, что туда заехали машины. Его "аккуратненько", сразу, как это обычно бывает, вытащили и сбросили в бак для твердых бытовых отходов", – рассказал мэр.

Кернес также заявляет о "сознательной и целенаправленной дискредитации" органов местного самоуправления. "Причина очень проста, – показать, что здесь происходит какая-то коррупция, которой пока мы не видим ни на бумаге, нигде, кроме запросов и вмешательств в работу органов местного самоуправления, о чем вчера я предупредил харьковчан, что мы будем защищать интересы жителей города и не дадим этим людям раскручивать. Поэтому вот такая происходит ситуация", - считает мэр.

По его словам, по состоянию на данный момент власти выслушали одно из предложений активистов и сняли один из вопросов строительства жилого дома недалеко от стадиона "Металлист".

"Я предложил разобраться совместно всеми группами, заинтересованными в этом вопросе до начала следующей сессии. Как это будет происходить, посмотрим. Во всяком случае мы к этому вопросу будем готовы с предложениями и другой стороны, заинтересованной вне строительства. Ну, пусть покажут, какие у них есть аргументы", – отметил Кернес.

По мнению городского председателя, сложившаяся ситуация в первую очередь выгодна силовым органам, в частности областному управлению СБУ и прокуратуре. Кернес также заверил, что в распоряжении его команды есть видео сегодняшних беспорядков.

Он также сообщил, что вице-мэр, который пострадал от рук протестующих, чувствует себя нормально.

"А что касается полиции, – сейчас сделают, как я понимаю, чтобы навести порядок, прекратить все действия, которые ранее были санкционированы, закончить эту историю... Сессия идет, спокойно идет. Несколько раз я спрашивал у депутатов, хорошо ли они себя чувствуют. Мы выдержали, мы работали без остановки", – добавил Кернес.

Как сообщал УНИАН, сегодня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки.