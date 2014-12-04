Палата представителей США призвала Обаму ввести новые санкции против РФ и предоставить Украине вооружение

Палата представителей Конгресса США большинством в 411 против 10 приняла резолюцию под номером 758, которая самым жестким образом осуждает действия Российской Федерации под руководством президента Владимира Путина, который ведет политику агрессии против соседних стран, направленную на политическое и экономическое доминирование. Ее автор - конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер, сообщает Голос Америки.

Этой резолюцией Палата представителей поддерживает усилия президента Порошенко и украинского народа в утверждении мира, что включает полный вывод российских войск со своей территории, полный контроль над границей, разоружение сепаратистов и боевиков, ограничение возможностей Российской Федерации использовать энергетический экспорт и торговые барьеры в качестве оружия, прекращение вмешательства Российской федерации во внутренние дела Украины.

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Эта резолюция осуждает политическую, экономическую и военную агрессию Российской Федерации против Украины, Грузии и Молдовы, нарушение их суверенитета, независимости и территориальной целостности. В ней говорится о том, что агрессия России в Украине является нарушением Устава ООН и Будапештского Меморандума, а также представляет угрозу международному миру.

Резолюция призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную аннексию Крыма, поддержку сепаратистам и вывести военные силы из этого региона. А также-вывести свои военные силы из Украины, Грузии и Молдовы, прекратить поддержку их сепаратистов и нарушать сентябрьский договор о прекращении огня.

Палата представителей призывает президента США предоставить украинскому правительству необходимое вооружение для защиты, услуги и разведывательные данные. И призывает НАТО прекратить все военное сотрудничество с Россией. А также призывает президента США сотрудничать с союзниками для того, чтобы нелегальная аннексия Крыма не признавалась, ввести дополнительные санкции против Российской Федерации и ее руководства.

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Палата представителей призывает президента в консультации с Конгрессом пересмотреть военную готовность США и НАТО; призывает Украину и ЕС и другие европейские страны поддержать диверсификацию источников энергии, а президента США и Государственный департамент разработать стратегию противостояния российской пропаганде.