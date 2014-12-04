Пашинский стал главой комитета ВР по нацбезопасности, а Сюмар – комитета по вопросам свободы слова (список)

Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 249 народных депутатов из 372 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, Комитет ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений возглавил представитель "Блока Петра Порошенко" Тарас Кутовый. Первый заместитель председателя комитета - депутат от группы “Воля народа” Сергей Лабазюк.

Комитет по вопросам бюджета – народный депутат от "БПП" Андрей Павелко. Первый заместитель - депутат от “Воли народа” Андрей Деркач.

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления – народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Елена Ледовских.

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы – народный депутат от "БПП" Николай Томенко. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Анатолий Дырив.

Комитет по вопросам экономической политики - представитель "Народного фронта" Андрей Иванчук. Первый заместитель - депутат от “Воли народа” Владимир Кацуба.

Комитет по вопросам европейской интеграции – народный депутат от "БПП" Ирина Геращенко. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Остап Семерак.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин. Первый заместитель - депутат от “БПП” Николай Паламарчук.

Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции возглавил народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Юрий Савчук.

Комитет по иностранным делам возглавила народный депутат от "Самопомочи" Анна Гопко. Первый заместитель - депутат от “БПП” Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Комитет по вопросам информатизации и связи – народный депутат от "Самопомочи" Александр Данченко. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Руслан Лукьянчук.

Комитет по вопросам культуры и духовности - представитель "Народного фронта" Николай Княжицкий. Первый заместитель - депутат от “Самопомочи” Ирина Подоляк.

Комитет по вопросам науки и образования возглавила депутат от "Народного фронта" Лилия Гриневич. Первый заместитель - депутат от “БПП” Александр Спиваковский.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны - представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский. Первый заместитель - депутат от “Самопомочи” Семен Семенченко.

Комитет по вопросам здравоохранения – народный депутат от "БПП" Ольга Богомолец. Первый заместитель - депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская.

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Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности - член "Народного фронта" Николай Мартыненко. Первый заместитель - депутат от “БПП” Александр Домбровский.

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики возглавил народный депутат от "БПП" Роман Насыров. Первый заместитель - депутат от “Самопомочи” Андрей Журжий.

Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений - депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря. Первый заместитель - депутат от “БПП” Валерий Пацкан.

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия - народный депутат от "БПП" Руслан Князевич. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Леонид Емец.

Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства возглавил народный депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк. Первый заместитель - депутат от “БПП” Максим Ефимов.

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики – член "Народного фронта" Виктория Сюмар. Первый заместитель - депутат от “БПП” Ольга Червакова.

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики и спорта – народный депутат от "БПП" Артур Палатный. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Николай Величкович.

Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения возглавила народный депутат от "Народного фронта" Людмила Денисова. Первый заместитель - депутат от “БПП” Сергей Каплин.

Комитет по делам ветеранов и инвалидов - депутат от "БПП" Александр Третьяков. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Максим Бурбаки.

Комитет по вопросам транспорта – народный депутат от "БПП" Ярослав Дубневич. Первый заместитель - депутат от “Народного фронта” Игорь Васюнник.

Во время рассмотрения вопроса список руководителей и членов комитетов не озвучивался.

Не определены руководители Комитета по вопросам строительства, градостроитоельства и жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины и Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

По предложению народного депутата от “Батькивщины” Сергея Соболева внефракционный Борис Филатов возглавит специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации.