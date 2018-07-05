Рада призвала институты ЕС усилить давление на Россию по поводу немедленного освобождения заключенных украинцев

Также украинский парламент призывает Евросоюз принять меры по предотвращению строительства газопровода "Северный поток-2".

Верховная Рада призвала институты Европейского Союза усилить международное давление на Россию относительно немедленного освобождения противоправно заключенных граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку «Обращения Верховной Рады Украины к институтам Европейского Союза относительно углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом» проголосовали 233 народных депутата.

В документе подчеркивается важность сохранения ограничительных мер, принятых ЕС непосредственно после аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, временной оккупации украинского Донбасса, а также важность поддержки международных усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта на основе Минских договоренностей (Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года), в том числе в «нормандском формате».

Верховная Рада призывает усилить международное давление на Российскую Федерацию по немедленному и безусловному освобождению всех незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины, которые противоправно находятся в заключении по политическим мотивам, немедленному освобождению заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Парламент Украины подчеркивает необходимость дальнейшего давления на РФ для предоставления ею согласия в Совете безопасности ООН на развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, прежде всего вдоль российско-украинской государственной границы.

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Кроме того, в обращении отмечается, что, «несмотря на многочисленные вызовы и угрозы, принятые украинским парламентом законы и согласование парламентско-правительственной дорожной карты законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации обеспечили значительный прогресс Украины в приближении национального законодательства к законодательству Европейского Союза, внедрив изменения во все сферы общественной жизни на основе обязательств, закрепленных в Соглашении об ассоциации».

Также народные депутаты призвали ЕС принять меры по предотвращению строительству газопровода «Северный поток-2».

«Ожидаем от Европейского Союза подтверждения стратегической роли Украины как государства-партнера для поставки газа в Европейский Союз, что имеет ключевое значение для обеих сторон, а также принятия мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода «Северный поток-2», который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы», - сказано в обращении.

В документе отмечается, что Верховная Рада признает необходимость формирования общего видения путей интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС, усиления сотрудничества в таможенной сфере и энергетике.

Вместе с тем Верховная Рада приветствует решение институтов ЕС о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи путем принятия четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, которая должна способствовать удовлетворению внешних финансовых потребностей государства и поддержке реформирования.

«Также призываем Европейский Союз совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского Плана для Украины», - сказано в обращении.

Ранее ПАСЕ призвала Россию без промедления освободить всех украинских политзаключенных.