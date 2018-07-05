Рада призвала институты ЕС усилить давление на Россию по поводу немедленного освобождения заключенных украинцев
Верховная Рада призвала институты Европейского Союза усилить международное давление на Россию относительно немедленного освобождения противоправно заключенных граждан Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку «Обращения Верховной Рады Украины к институтам Европейского Союза относительно углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом» проголосовали 233 народных депутата.
В документе подчеркивается важность сохранения ограничительных мер, принятых ЕС непосредственно после аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, временной оккупации украинского Донбасса, а также важность поддержки международных усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта на основе Минских договоренностей (Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года), в том числе в «нормандском формате».
Верховная Рада призывает усилить международное давление на Российскую Федерацию по немедленному и безусловному освобождению всех незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины, которые противоправно находятся в заключении по политическим мотивам, немедленному освобождению заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также Автономной Республике Крым и городе Севастополь.
Парламент Украины подчеркивает необходимость дальнейшего давления на РФ для предоставления ею согласия в Совете безопасности ООН на развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, прежде всего вдоль российско-украинской государственной границы.
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Кроме того, в обращении отмечается, что, «несмотря на многочисленные вызовы и угрозы, принятые украинским парламентом законы и согласование парламентско-правительственной дорожной карты законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации обеспечили значительный прогресс Украины в приближении национального законодательства к законодательству Европейского Союза, внедрив изменения во все сферы общественной жизни на основе обязательств, закрепленных в Соглашении об ассоциации».
Также народные депутаты призвали ЕС принять меры по предотвращению строительству газопровода «Северный поток-2».
«Ожидаем от Европейского Союза подтверждения стратегической роли Украины как государства-партнера для поставки газа в Европейский Союз, что имеет ключевое значение для обеих сторон, а также принятия мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода «Северный поток-2», который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы», - сказано в обращении.
В документе отмечается, что Верховная Рада признает необходимость формирования общего видения путей интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС, усиления сотрудничества в таможенной сфере и энергетике.
Вместе с тем Верховная Рада приветствует решение институтов ЕС о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи путем принятия четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, которая должна способствовать удовлетворению внешних финансовых потребностей государства и поддержке реформирования.
«Также призываем Европейский Союз совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского Плана для Украины», - сказано в обращении.
Ранее ПАСЕ призвала Россию без промедления освободить всех украинских политзаключенных.