Эксперт озвучил опасные сценарии Кремля для Украины

Прежде всего Кремль будет пытаться получить "своего" президента, отметил эксперт.

Россия будет пытаться получить в результате выборов в Украине подконтрольного президента и недееспособный парламент.

Об этом военный эксперт и блогер Алексей Арестович рассказал в интервью "Апострофу".

По мнению эксперта, прежде всего Кремль будет пытаться получить "своего" президента: "Женщина с косой – однозначно их, потому что там настолько тесные газпромовские связи, что просто страшно говорить об этом".

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В случае провала внимание будет сосредоточено на парламенте, - он должен будет либо постоянно находиться в конфликте с президентом и мешать проводить проевропейские реформы, либо провести в Раду маленькие партии, из-за которых фрагментированный парламент не сможет прийти к единому мнению из-за большого количества фракций.

"Для них удовлетворительным является любой из этих вариантов, даже минимальный. Поэтому они не очень беспокоятся, и, судя по всему, им, наверное, удастся микшировать наш парламент и сделать его еще более недееспособным, чем нынешний. Они к этому идут и, я так думаю, успешно решат эту задачу хотя бы в минимальном пакете", - заметил Арестович.

"Вся эта стратегия гибридной войны предусматривает не масштабные действия, а минимально необходимое вмешательство. Как в Крыму, как во время вторжения в августе 2014-го, как на дипломатическом, телевизионном, информационном фронтах, как в истории с парламентом. Там платят минимум, потому что понимают, что большие планировщики сразу попадут под санкции, а это значит падение бюджетов. Значит, нужно уметь решать задачи малыми бюджетами. И они это делают", - резюмировал военный эксперт.

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