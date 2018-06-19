Джемилев оценил, пойдет ли Путин на военную операцию с целью пробить сухопутный коридор в Крым из-за засухи

Путин не пойдет на военную операцию с целью пробить сухопутный коридор в Крым, считает Джемилев.

В аннексированном Крыму усугубляются серьезные проблемы с пресной водой. Из-за засухи стремительно уменьшается уровень воды в местных водохранилищах.

Но президент РФ Владимир Путин, несмотря на это, не пойдет на военную операцию с целью пробить сухопутный коридор в Крым, поскольку полуостров ему нужен лишь как военная база. А цена, которую Кремль заплатит за операцию против украинских войск, будет слишком высока, рассказал в интервью "Апострофу" один из лидеров крымских татар, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.

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"Поведение Путина вообще-то непредсказуемо, ничего нельзя исключить. Но со стороны Путина это (попытка пробить сухопутный коридор в Крым или еще как-то воздействовать на Украину - УНИАН.) будет очень неразумно и бесперспективно", - отметил он, добавив, что такой сценарий маловероятен.

По словам Джемилева, питьевая вода в оккупированном Крыму будет, просто не для сельского хозяйства: экономика полуострова Россию же вообще не интересует.

"Но они будут поддерживать там жизнь: доставлять продукты, какую-то электроэнергию, да и воду, чтобы люди там не поумирали. Но достойной жизни там никогда не будет, пока продолжается оккупация", - добавил один из лидеров крымских татар.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время аннексированный РФ Крым может перейти на почасовое водоснабжение из-за засухи.