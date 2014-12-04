Климкин в ОБСЕ обвинил Россию в подрыве доверия к нераспространению ядерного оружия

Об этом он сказал во время 21-го министерского заседания ОБСЕ в Базеле. Трансляция заседания обеспечивается на официальном сайте ОБСЕ.

Климкин напомнил, что 5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум, который должен был предоставить гарантии безопасности Украине в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия.

Читайте такжеМаккейн: США не соблюли Будапештский меморандум"Доверие к этому документу, который обеспечивал гарантию для сохранения безопасности Украины, территориальной целостности и политической независимости в обмен на добровольный отказ нашей страны от третьего крупнейшего в мире арсенала ядерного оружия, было разрушено в этом году одним из подписантов... Со стороны России", - отметил Климкин.

По словам министра, "российская агрессия против Украины привела к незаконной оккупации и аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, как и к эскалации на востоке Украины, что не только нарушило территориальную целостность и суверенитет Украины, но также подорвало и будет в дальнейшем подрывать европейскую систему безопасности".