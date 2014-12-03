Süddeutsche Zeitung: Глубокое падение России

Уже некоторое время на финансовых рынках появляется множество предположений: случится ли обвал российской экономики? Теперь опасения получили официальное подтверждение: Российское правительство официально учитывает рецессию в предстоящем году. Как во вторник сообщило Минэкономики, экономика может сократиться на 0,8 процента. До сих пор, согласно плану Москвы ожидался рост на 1,2 процента.

В своей статье «Глубокое падение России», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Маркус Цидра пишет о том, что для развала есть две причины. Во-первых, западные санкции: они ускорили отток капитала. Во-вторых, низкая цена на нефть: Поскольку самый важный экспортный товар страны теряет стоимость, снижается количество валютных поступлений - и экономика сокращается.

Плохая новость от российского Министерства экономики дошла до остального мира через один день после исторического падения на валютных рынках. В понедельник рубль потерял 6,5 процентов стоимости по отношению к доллару – наибольшее снижение с 1998 года, когда Россия девальвировала свою валюту и больше не могла обслуживать внешний долг. Стоимость рубля - как в евро, так и в долларах - в настоящее время ниже, чем когда-либо прежде в истории.

Инвесторы в такой ситуации принимают срочные меры и продают еще больше рублей. В 2015 году, согласно прогнозу Министерства, из страны уйдет еще 90 миллиардов долларов. Этих денег потом будет недоставать российской экономике. В 2014 году Москва уже учитывает отток капитала в размере 125 млрд долларов.

Россия теряет до $ 100 млрд в год

Россия получает более 40 процентов своих государственных доходов от экспорта нефти. На прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) решила не сокращать объемы добычи, несмотря на падение цены, которая в начале недели упала до нового пятилетнего минимума. Россия теряет до 100 миллиардов долларов в год.

В то же время рубль по отношению к американской валюте потерял значительную часть своей стоимости, за один доллар сегодня россиянам придется заплатить гораздо больше. Что касается нефтяных доходов, то по всему миру расчеты производятся в долларах, а это означает, что за каждый доллар, полученный россиянами за границей, они получат дома больше рублей. С начала года цена на нефть упала на 40 процентов, за это время рубль потерял 55 процентов своей стоимости по отношению к доллару. «Оба показатели примерно поравнялись», говорит Фолькер Хелмайер, главный экономист Bremer Landesbank. Дефицит государственного бюджета, который рассчитывается в рублях, держится в узких пределах. Хелмайер также говорит, что «слабая валюта из-за повышения цен на импорт негативно влияет на экономику».

Российские потребители заметили это из-за повышения цен на импортные товары и продукты питания. Около 80 процентов людей жалуются, что их экономическое положение ухудшилось.

Кроме того, сокращаются финансовые активы. Российская фондовая биржа публикует такие низкие котировки, каких не было с 2009 года – в разгар мирового финансового кризиса. От банков можно услышать, что клиенты все чаще хотят конвертировать свои рублевые депозиты на банковских счетах в евро или доллары. У российских банков и компаний из-за низкого курса также больше проблем при обслуживании своего внешнего долга.

Санкции могут оставаться в силе в течение всего 2015 года

Санкции Запада против России вполне ощутимы, потери для экономики в 2014 году оцениваются в сумму до 40 млрд долларов. Банки и корпорации почти не имеют доступа к капиталу. «Мы сейчас исходим из того, что санкции будут в силе в течение всего 2015 года», заявил заместитель министра экономики Алексей Ведев. «Для нас это означает закрытые рынки капитала для большинства российских компаний и банков». До сих пор Москва исходила из того, что санкции из-за кризиса в Украине будут сняты в середине 2015 года.

Центральный банк России в ноябре отпустил курс рубля в свободное плавание. Обменный курс сейчас определяется влиянием рынка. Центральный банк хочет защитить свои валютные резервы, которые оцениваются в более чем 400 миллиардов долларов. Когда валюта находится в свободном падении, такие запасы быстро исчезают. Центральный банк хочет в будущем вмешаться только для того, чтобы «не допустить паники среди населения».

Теперь, финансовые эксперты Министерства экономики просчитывают различные сценарии: Какими будут доходы, когда баррель нефти в среднем будет только 80 долларов; что произойдет, если цена упадет до 60 долларов? В настоящее время она составляет $ 71. В кризисные 2008 и 2009 годы, Россия при таких низких ценах все же смогла справиться с ситуацией. Причина: себестоимость добычи нефти в России составляет от четырех до пяти долларов за баррель.