Трансгендер Жириновского и Рыбка Кремля: журналисты приоткрыли тайны сексуальной жизни политиков (видео)

Журналисты рассказали историю Насти Рыбки, трансгендера Анжелы и других эскортниц российских и украинских политиков.

Девушка-трансгендер Анжела убеждает, что однажды познакомилась с шумным российским оппозиционером Владимиром Жириновским. Анжела разоблачает подробности сексуальных прихотей верхушки Кремля. А что же скажет про Анжелу сам Жириновский?

А также "жрица Кремля" по фамилии Рыбка – как ей удалось заматини в свои сети миллиардеров. Об этом смотрите в сюжете «Украинских сенсаций».

Известная в узких кругах девушка-трансгендер Анжела (по паспорту – Григорий, - ред) впервые разоблачает подробности сексуальных прихотей кремлевских верхов. Она также расскажет о том, как после страстных утех, каждый день переживать за собственную жизнь и спешно бежать из России. Удивляет только появление Анжелы в то время, когда у чиновников России и так звенят нервы от секс-скандала.

Еще одна жрица Кремля – Настя Рыбка – моментально станет звездой мировых таблоидов, а ее любовником заинтересуется даже ФБР. О ней без лишнего пафоса слышали все. Настя Рыбка, возможно, и не стала бы известной на весь мир, если бы не бросила вызов российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

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Это история своеобразной Золушки по-белорусски с эротическим характором, которая рассказала секреты укрощения олигарха. Притаиться на дне Рыбка не собирается и даже размышляет о больших амбициях в политике.

По данным СМИ, такие персоны, как Настя Рыбка, сегодня не на пике популярности. Ведь оказывается политики в последнее время почему-то создали спрос далеко не на загорелых и традиционных девушек.

Журналисты расскажут также и о розпустних депутатах Украины – в какой партии пользуются спросом транссексуалы по вызову. А сутинер элитных и далеко не традиционных утех приоткроет детали своей работы в Украине "на любой вкус и цвет".

Деньги, круговая порука и анонимность – это и есть три золотых правила, на которых держится транспроституция в Украине.