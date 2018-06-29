Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ из-за невыполнения Минских соглашений

Канцлер ФРГ подчеркнула, что все страны-члены ЕС сообща формируют политику ЕС и принимают общие решения.

Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель заявляет, что Европейский совет продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами Российской Федерации, из-за невыполнения Минских соглашений.

Об этом канцлер ФРГ сказала на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита лидеров государств и правительств стран-членов ЕС, который проходил в Брюсселе.

В частности, ее попросили прокомментировать заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Британия очень особым образом пытается влиять на политику Евросоюза в отношении России, несмотря на процесс ее выхода из ЕС.

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"Все мы формируем политику в отношении России в Европейском Союзе, каждая страна-член", - заявила Меркель.

"Мы говорили о санкциях, и мы продлили эти санкции из-за Минских соглашений и Украины", - заявила Меркель.

"Но то, что вы говорите, это не верно. Относительно выхода Британии из ЕС, мы четверть часа говорили с Терезой Мэй по этому поводу", - заявила Меркель.

Она сказала, что сегодня с Британией обсуждалось текущее состояние дел и будущие отношения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе похожий вопрос задали президенту Франции Эммануэлю Макрону, который ответил, что Европейский Союз не имеет агрессивной политики в отношении России, но он хочет, чтобы Украина и Россия нашли способ для выполнения и соблюдения Минских соглашений, которые призваны мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

28 июня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны были ознакомить членов Европейского Совета с выполнением сторонами конфликта Минских соглашений, призванных мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Справка УНИАН. В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 июля 2018 года.