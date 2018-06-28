ПАСЕ продолжит наблюдать за ситуацией с правами человека в оккупированном Крыму

Ассамблея намерена следить за выполнением властями РФ решений ЕСПЧ относительно нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на территории России.

Парламентская ассамблея Совета Европы обязалась продолжать наблюдать за ситуацией с правами человека в оккупированной Российской Федерацией Автономной Республике Крым.

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Соответствующую резолюцию поддержали 77 парламентариев, воздержались 15.

«Ассамблея обязуется в дальнейшем наблюдать за ситуацией с правами человека в оккупированном Крыму и продолжать следить за ситуацией с украинскими гражданами, заключенными как политические пленники Российской Федерацией», - говорится в резолюции.

Также ПАСЕ обязалась следить за выполнением решений Европейского суда по правам человека относительно нарушений прав человека как заключенных в Крыму, так и заключенных в РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России, оккупированном Крыму и на Донбассе.