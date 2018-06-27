Посол рассказал, при каких условиях восстановят разрушенный памятник воинам УПА в Грушовичах

По мнению Дещицы, взаимные претензии относительно захоронений воинов УПА в Польше и бойцов «Армии Крайовой» в Украине нужно урегулировать в рамках правового поля обоих государств.

Памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который в прошлом году демонтировали польские националисты, будет восстановлен, если археологи докажут, что там действительно похоронены украинские воины.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица во время панельной дискуссии «Украино-польский диалог: трудности и перспективы» на Международной конференции «Круг Винценза: будущее Карпат», которая проходит в селе Криворивня на Ивано-Франковщине в рамках Форума Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia».

По мнению Дещицы, взаимные претензии относительно захоронений воинов УПА в Польше и бойцов «Армии Крайовой» в Украине нужно урегулировать в рамках правового поля обоих государств.

«Надо действовать в правовом поле Польши. Потому, что памятники на территории Польши. Если там будут найдены останки воинов УПА, то памятник тем воинам будет. Если не будет доказано, что это воины УПА - то памятника не будет. Будет поставлен памятник людям, которые там похоронены», - отметил Дещица.

Справка УНИАН. 26 апреля 2017 года в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже оскверняли вандалы. По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местной власти как "нелегально установленный". Позже в Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что монумент демонтировали законно.

12 июня Институт национальной памяти Польши передал украинской стороне доклад по делу археологических исследований на кладбище в селе Грушовичи, на месте захоронения воинов Украинской повстанческой армии, где в прошлом году был демонтирован памятник.

По словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах, эксперты ИНП Польши провели в конце мая, не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.