Der Spiegel: Опасные разговоры о вступлении в НАТО

Об этом пишет Кристоф Шульт в своей статье «Опасные разговоры о вступлении в НАТО», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Чтобы избежать каких-либо недоразумений: основную ответственность за новую холодную войну между Западом и Россией несет президент России Владимир Путин. Сегодня нужно сразу же дать это понять, чтобы, критикуя политику Запада, не быть названным сторонником Путина.

На встрече министров иностранных дел НАТО в этот вторник в Брюсселе, вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Но в том, что он все же затмил встречу, виноваты оба политика.

Президент Украины Петр Порошенко объявил на ZDF (2-й канал центрального немецкого телевидения), что его народ все же будет голосованием решать вопрос о вступлении в НАТО. И новый Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не нашел другого выхода, кроме как поддержать Порошенко и заявить о праве каждого суверенного государства в Европе подать заявку на членство в НАТО. Это еще не все: по словам Столтенберга в адрес Москвы, у третьей страны нет никакого «права вето».

Тот, кто в этой напряженной ситуации спекулирует возможным членством Украины в НАТО, играет с огнем. На самом деле, канцлер Ангела Меркель предложила кандидатуру бывшего премьер-министра Норвегии на пост главы альянса, потому что в отличие от своего предшественника, Андерса Фог Расмуссена, он казался уравновешенным политиком. Но разница едва различима. Впрочем, заявления Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, Филиппа Бридлава, тоже не способствуют успокоению ситуации.

Почему чиновники НАТО должны постоянно говорить об Украине? С начала кризиса, альянс считает, что у конфликта нет военного решения. Но если это действительно так, то Столтенбергу, Бридлаву и Кo лучше помолчать.

Все остальное Путин использует в своих целях и разделяет Европу. Президенту России в таком случае легко болтать об экспансионистской политике Запада. Но, по крайней мере, к ЕС это не относится. Путин сам как-то сказал, что Россия «приветствует» вступление Украины в ЕС. Это был тот самый кремлевский лидер, который в прошлом году сменил свои взгляды, неожиданно и безжалостно.

Но вступление в НАТО Путин всегда определял как красную линию. Даже если НАТО предназначен для обороны, он остается военным союзом. Силен он только тогда, когда все 28 членов придерживаются одного и того же мнения. Вступление Украины приветствуют только некоторые страны, прежде всего страны Балтии и Польша. Другие указывают на принцип, согласно которому вступление нового члена должно быть выгодно не только ему самому, но и альянсу. В настоящее время Украина не может соответствовать этому принципу.

В этом отношении, единственно правильным ответом на украинские планы являются слова министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера: «Что касается альянса: Есть перспектива партнерских отношений Украины с НАТО, но не членства».

Или еще короче: Такой вопрос не поднимался.