Открывается летняя сессия ПАСЕ: Киев требует рассмотреть ситуацию с украинскими заключенными в РФ

09:42, 25 июня 2018
Политика
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Сессия продлится до 29 июня / фото УНИАН

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Сегодня должны состояться выборы главы ассамблеи. В ходе сессии члены ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах, вопрос внеочередной обработки заявления о предоставлении убежища, а также влияние внешних аспектов прав человека на миграционную политику Европейского Cоюза.

Ассамблея будет говорить о принудительных браках в Европе и балансе между интересами ребенка и необходимостью сохранить единство семьи.

На повестке дня – преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, уничтожение и незаконный оборот культурного наследия.

В пресс-службе отметили, что в ассамблею поступил запрос на срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".

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Теги: #политзаключенные#ПАСЕ