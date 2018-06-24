В Совете Европы осудили нападение на ромов во Львове: "Мы в ужасе"

Кроме того в Совете Европы ждут полного и прозрачного расследования без промедления.

Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов в Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтген в своем Twitter.

"Мы осуждаем нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы напуганы, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - написал он.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 24, 2018

Как сообщалось, 23 июня поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на улице Трускавецкой на окраине Львова один человек погиб, четверо получили травмы.

Полиция заявила, что задержала всех нападавших на ромское поселение - семерых парней в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.

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Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

По факту нападения открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ‑ умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Нападавшим грозит до 15 лет тюрьмы.