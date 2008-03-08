Путин против того, чтобы Украину за шиворот тащили в НАТО

НАТО пытается подменить собой ООН, решение о вступлении в Североатлантический альянс должны принимать народы Украины и Грузии, а не политические верхушки. Об этом после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил Владимир Путин, сообщает Правда.ру.

России мы все время ведем дискуссии о проблемах демократии. Но демократия либо есть, либо ее нет. Нельзя быть "немножко беременным". В международных отношениях то же самое. Если подавляющее большинство населения Украины и Грузии не хотят, чтобы их страны вступали в НАТО, а эти страны тем не менее за шиворот туда затягивают, то мы не можем считать, что это проявление демократии", - сказал Путин.

"Мы, безусловно, согласимся с любым выбором и грузинского, и украинского народа, но именно народа, а не политической верхушки", - добавил он.