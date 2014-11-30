Завтра депутаты на встрече обсудят отмену неприкосновенности

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат от "Самопомочи" Егор Соболев. "Цель встречи - договориться до деталей, что именно должно быть написано в законе об отмене депутатской неприкосновенности. Так, чтобы мы подали единственный закон, что резко поднимет шансы на его скорейшее принятие", - отметил депутат.

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Он добавил, что встреча будет проходить в открытом формате.