Завтра депутаты на встрече обсудят отмену неприкосновенности
21:02, 30 ноября 2014Политика
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В понедельник в Киеве депутаты Верховной Рады проведут встречу для обсуждения закона об отмене депутатской неприкосновенности.
Депутаты обсудят детали отмены неприкосновенности \ Фото УНИАН
Об этом на своей странице в соцсети написал депутат от "Самопомочи" Егор Соболев. "Цель встречи - договориться до деталей, что именно должно быть написано в законе об отмене депутатской неприкосновенности. Так, чтобы мы подали единственный закон, что резко поднимет шансы на его скорейшее принятие", - отметил депутат.
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Он добавил, что встреча будет проходить в открытом формате.
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