Отмену депутатской неприкосновенности пропишут в преамбуле соглашения по коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время брифинга.

“То, что касается депутатской неприкосновенности, наши намерения относительно этого станут частью преамбулы”, - сказала она.

В свою очередь еще один представитель “Самопомочи” Егор Соболев отметил, что “отмена депутатской неприкосновенности обязательно войдет в коалиционное соглашение”.

“Последнее обещание от наших партнеров - это согласие вписать в преамбулу коалиционного соглашения, которое еще не написано, обязательство отменить депутатскую неприкосновенность”, - сказал он.

Сыроед также напомнила, что во вторник и среду будет продолжаться работа над проектом коалиционного соглашения в части регламента деятельности коалиции, где речь пойдет о процессе принятия решений коалицией, взаимодействие коалиции и Кабинета министров, а также коалиции и оппозиции.

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Кроме того, должна быть завершена работа над преамбулой коалиционного соглашения.

Как отметила Сыроед, отвечая на вопрос УНИАН, во вторник работа будет проходить в рабочих группах, а уже в среду в 12.00 представители политических сил вновь соберутся для продолжения совместной работы в здании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в переговорах о создании парламентской коалиции в Верховной Раде VIII созыва принимают участие представители пяти политических сил: «Народного фронта», «Блока Петра Порошенко», «Самопомочи», Радикальной партии Олега Ляшко и ВО «Батькивщины».