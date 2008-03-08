Блок Литвина требует лишить неприкосновенности 7 тысяч человек

Депутатская фракция «Блок Литвина» настаивает на необходимости лишения неприкосновенности всех 7 тысяч человек, имеющих этот статус. Об этом говорится в заявлении “О позиции депутатской фракции «Блок Литвина» по вопросу о снятии неприкосновенности должностных лиц”, переданном УНИАН.

В документе, в частности, отмечается, что “7 марта 2008 года фракция «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины в полном составе проголосовала за внесение изменений в Конституцию Украины относительно ликвидации неприкосновенности отдельных должностных лиц, который предусматривает реализацию важнейшего конституционного положения о равенстве всех граждан Украины перед Законом. В отличие от авторов другого законопроекта, в котором речь идет об отмене неприкосновенности лишь 450 народных депутатов из свыше семи тысяч граждан, которые имеют этот статус, депутаты «Блока Литвина» неуклонно отстаивают необходимость лишения неприкосновенности для всех без исключения”.

“Блок Литвина” считает, что в Украине не должно существовать касты неприкосновенных. Но, принимая такое решение, “необходимо остановить политизацию правоохранительных органов Украины, которая достигла наивысшего уровня. Формирование их руководства осуществляется не на профессиональной основе, а по квотно-партийному принципу. Следовательно, реальной является угроза применения этих органов как инструмента давления и шантажа с целью превращения народных депутатов Украины в послушных исполнителей чужой воли. В условиях осуществления управления в ручном режиме, как теперь, возможны серьезные нарушения основ демократии и сползания к узурпации власти отдельными политическими кланами или лицами”, идет речь в заявлении.

Потому фракция настаивает на комплексном, последовательном решении проблемы равенства перед Законом. В том числе, путем принятия нового избирательного закона, суть которого - в возобновлении округов, открытости избирательных списков, закреплении каждого народного депутата за территориями, реальном механизме отозвания и системе отчетности парламентариев перед избирателями.

Лишь такое комплексное решение создаст равные условия функционирования всех ветвей власти, обеспечит их реальную ответственность перед украинским народом, убеждены в “Блоке Литвина”.