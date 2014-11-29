В Раде распределили комитеты - СМИ

Как сообщил "Украинской правде" информированный источник в БПП, "Блок Петра Порошенко" получит представительство в комитетах правовой политики, по вопросам налоговой и таможенной политики, АПК, транспорта, экологии, по бюджету, по здравоохранению, в комитете иностранных дел (или - евроинтеграции ), по вопросам культуры и духовности, по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Фракции партии "Народный фронт" достанутся комитеты по вопросам нацбезопасности и обороны, по вопросам ТЭК, экономической политики, по вопросам соцполитики и труда, антикоррупционный, по вопросам свободы слова, а также науки и образования.

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По данным источника, представители "Самопомочи" возглавят комитеты информатизации и информационных технологий, комитет иностранных дел (или - евроинтеграции). Как вариант - "Самопомич" откажется от одного из комитетов в обмен на выдвижение своей кандидатуры на пост вице-спикера.

"Батькивщина" намерена делегировать своего представителя в комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, фракция Олега Ляшко - в комитет по вопросам промполитики и комитет госстроительства и местного самоуправления, или же отказаться от одного из комитетов с правом получить место вице-спикера.

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Группа под руководством Виталия Хомутынника "Экономическое развитие" претендует на комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.

Представители "Оппозиционного блока" намерены возглавить регламентный комитет и комитет по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений.

По данным источника, решение относительно Вадима Рабиновича отменено - ранее сообщалось, что он может возглавить комитет по вопросам свободы слова.