Екатерина Ющенко выразила соболезнования в связи с терактом в Иерусалиме

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО провела встречу с депутатом Кнессета Государства Израиль Мариной СОЛОДКИНОЙ.

Е.ЮЩЕНКО выразила соболезнования в связи с терактом в религиозной школе в Иерусалиме, во время которого погибли 8 детей, сообщает пресс-служба Фонда “Украина 3000”.

Собеседницы обсудили вопросы, связанные с деятельностью Фонда «Украина 3000», в частности в сферах культуры, медицины, образования.

Это мероприятие стало продолжением встречи К.ЮЩЕНКО и М.СОЛОДКИНОЙ, состоявшейся во время визита супруги Президента Украины в Государство Израиль в ноябре 2007 года.