Геращенко назвала "НКВДшной практикой" заявление омбудсмена РФ о том, что Сенцов "прибавил в весе"

По ее словам, подтверждением такой циничной российской лжи является недопуск Денисовой к режиссеру.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала "НКВДшной практикой" заявление омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о том, что якобы голодающий в колонии украинский режиссер Олег Сенцов "прибавил в весе".

Об этом Геращенко написала в Facebook. "Заявления, что голодающий Олег Сенцов "прибавил в весе", - это адский ад, НКВДшные практики и геббельсовщина в одном предложении. А недопуск украинского обмудсмена к Олегу - самое позорное подтверждение этой циничной российской лжи", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

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Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

Сегодня, 15 июня, Москалькова заявила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с Сенцовим.