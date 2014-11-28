The Telegraph: Семь причин, объясняющих популярность Владимира Путина

В своей статье «Семь причин, объясняющих популярность Владимира Путина», опубликованной на сайте газеты The Telegraph, Том Парфитт анализирует причины культа личности Путина.

Тяжелая война за рубежом, с которой мужчины возвращаются в гробах. Несокрушимая коррупция. Валютный кризис и упадок экономики. Статус изгоя на глобальных саммитах.

Этого должно быть достаточно, чтобы подорвать популярность любого президента?

Не в случае Владимира Путина. Новые результаты опроса, опубликованного в среду, показали, что рейтинг Путина составляет 85 процентов, немного меньше 88 процентов в прошлом месяце, которые достигли рекордного максимума 2008 года.

Так почему же Путина так уважают дома, спустя 14 лет после того, как он впервые пришел к власти в Кремле?

Вот семь причин.

Для чего нужна война?

Результаты исследования, опубликованного Левада-центром, одной из немногих исследовательских организаций в Москве с определенной степенью отделения от российских властей, показывают, что популярность Путина повышается в моменты, когда он принимает решительные и волевые меры.

До последнего месяца, его рейтинг достигал своей высшей точки в 88 процентов в сентябре 2008 года, вскоре после того, как Россия одержала быструю победу в пятидневной войне с Грузией. Путин тогда не был президентом - его протеже Дмитрий Медведев отсиживался в его кресле четыре года - но все рассматривали его как силу, стоящую за троном.

Предыдущий максимум для Путина был в январе 2000 года, в его первый месяц на посту действующего президента, когда 84 процента респондентов одобрили его руководство, когда он отправил российские войска обратно в сепаратистскую Чечню.

К концу прошлого года, после постоянного упадка со времен войны в Грузии, рейтинг упал до рекордно низкого уровня в 61 процент. Но он начал расти из-за патриотического всплеска на Олимпиаде в Сочи в феврале, и снова достиг 80-ти процентов весной, когда Россия аннексировала Крым, и вырос еще больше, когда Путин всем своим авторитетом поддержал промосковских повстанцев на востоке Украины в Донецкой и Луганской «народных республиках».

«Крым наш»

Крым заслуживает особого внимания. В народном воображении России, это место национальной гордости и славы. Царские войска сражались здесь с британскими, французскими и турецкими армиями в 19 веке, и советские солдаты сдерживали немцев в течение 250 дней, во время осады Севастополя в 1941 и 1942 году.

Никита Хрущев, советский генсек, вывел Крым из состава России и присоединил к Украине в 1954 году, в рамках территориальной реорганизации внутри СССР.

С тех пор русские националисты жаждали возвращения Крыма. В марте их момент настал. Путин отправил солдат на полуостров после того, как прозападные демонстранты свергли Виктора Януковича, проросссийского президента Украины. Затем состоялся сомнительный референдум, на котором население Крыма проголосовало за то, чтобы покинуть Украину и войти в состав России. Путин одобрил это, вопреки международному осуждению.

В России это решение было чрезвычайно популярным. Опрос, проведенный Левада-центром в прошлом месяце, показал, что 86 процентов населения выступали за присоединение. Кремль представил это ответом на годы односторонних действий США, пренебрежения Запада, лицемерия и вмешательства в дела России; проще говоря, огромное «ну-бу-отстой» Западу. Теперь «Крым наш» является популярным лозунгом, и разговоры Путина о большой «Новороссии», которая простирается вглубь Украины, вселяли гордость всей России и повышали его статус.

Крепость «Путин»

То, что Кремль представляет Россию как крепость в осаде вредных иностранцев, уже давно аксиома. Западные санкции против России в связи с кризисом в Украине обеспечили почву для такой позиции.

Гений Путина заключается в том, что он отождествляет себя с государством.

В прошлом месяце, его заместитель сказал группе политологов о том, что «если нет Путина, то не будет и России» и «любое нападение на Путина – это нападение на Россию».

Ранее президент был скромен в отношении этой идеи, но на этой неделе он сказал в интервью: «Я уже говорил, что ощущаю себя частью России. Это не просто любовь. Любой может сказать, что он любит свою Родину. Мы все ее любим, но я действительно чувствую себя частью наших людей, и я даже на секунду не могу себе представить жизнь за пределами России».

Эти слова были эхом его высказывания в апреле, когда он заявил, что смерть «может быть прекрасной, если она служит народу: смерть за своих друзей, свой народ или за Родину».

Героическая позиция Путина «Государство – это я» определенно пользуется успехом публики.

Когда его резко оскорбили на саммите G20 в Брисбене, даже некоторые из его критиков сочли это оскорблением самой России.

Нет альтернативы

Представлять себя патерналистским хранителем будущего страны немного легче, конечно, если устранен каждый потенциальный соперник.

На вопрос, почему они поддерживают Путина, многие россияне отвечают: «А кого еще?»

С тех пор, как он пришел к власти в 2000 году, помощники Путина усердно работали, чтобы вывести из игры, привлечь к уголовной ответственности, дискредитировать, использовать или, в противном случае, нейтрализовать политических оппонентов.

В 2011 и 2012 годах, массовые уличные протесты вывели Алексея Навального, борца с коррупцией, на московскую сцену в качестве вероятного соперника.

Вскоре он столкнулся со шквалом сомнительных уголовных дел против него и изо всех сил старался остаться ядром молодых, либеральных сторонников в столице и других крупных городах, несмотря на сильные показатели на выборах мэра.

Навальный держался в стороне от опытных, но нерешительных оппозиционных деятелей, из-за своих националистических взглядов. Этот призыв ослаб, Путин захватил Крым и вторгся на территорию Восточной Украины в этом году. Навальный признает, что, хотя он и не стал бы организовывать аннексию, но он также не отдаст Крым Украине, если придет к власти.

Другие, более радикальные противники правления Путина, как ветеран Эдуард Лимонов, теперь активные сторонники войны в Донецке и Луганске, организовывают волонтерские формирования ополченцев и идут там воевать.

Несвобода прессы

Одним из величайших инструментов Путина является его способность манипулировать общественным мнением путем удерживания контроля над наиболее влиятельными средствами массовой информации в России.

Опрос Левады в мае показал, что 94 процента опрошенных могут следить за новостями из Крыма и Украины по отечественным телевизионным сетям, подконтрольных государству.

Кремль, возможно, прав, что западные новости имеют свой собственный уклон, но российские государственные СМИ – это поток поклонения Путину, националистической резкой критики и откровенных фальсификаций.

Альтернативных голосов почти нет. В прошлом месяце Путин подписал новый закон, который ограничивает иностранную долю в российских медиа-активах до 20 процентов. Закон, скорее всего, коснется двух больших независимых СМИ страны, Ведомости и Forbes Россия, в которых отныне будет прокремлевское руководство.

Контроль социологов

Опросы показывают, что Путина обожают, но можно ли им доверять?

Левада-центр изо всех сил старался сохранить свою независимость и в прошлом году прокуроры угрожали ему включением в правительственный список «иностранных агентов» - НПО, которые получают зарубежное финансирование, и поэтому рассматриваются как потенциальные агенты пятой колонны для западных государств.

Политические исследования, проведенные по телефону в стране, в которой люди боятся возмездия за критику власти, возможно, не самый лучший способ проверки настроений. Сказать, что любишь лидера безопаснее всего, на всякий случай, если кто-то слушает или записывает Ваше имя.

Интересно, что связанный с государством ВЦИОМ оценивает популярность Путина ниже, чем Левада. Было установлено, что личный рейтинг президента РФ снизился с 85,9 процентов в мае до 62,5 процентов в октябре.

Экономика, глупые

Нравится это или нет, Путин работал на повышение благосостояния, с тех пор, как пришел к власти в 2000 году. Уровень бедности снизился, средний класс расширился, покупательная способность возросла. Россиян все чаще и чаще можно увидеть на курортах по всему миру.

Но, по словам Всемирного банка, Россия вступает в период «застоя». В этом году, рубль потерял более четверти своей стоимости; западные санкции закрыли российским банкам доступ к финансовым рынкам за рубежом; уровень потребительского доверия снизился.

Цена на нефть, которая должна была поддерживать российскую экономику (Россия -третий по величине в мире производитель нефти), резко упала с $ 115 в июне до $ 80 в настоящее время.

В понедельник, Антон Силуанов, министр финансов России, заявил, что санкции и снижение цен на нефть будут стоить России около $ 130-140 млрд в год – что эквивалентно примерно семи процентам ее экономики. Под руководством Путина, Россия мало сделала для диверсификации экономики и снижения зависимости от доходов при экспорте углеводородов.

Патриотическая гордость из-за событий в Украине, скорее всего, превысит недовольство в связи с ростом расходов на продукты питания и коммунальные услуги - на некоторое время.

Но если это ударит по заработным платам и пенсиям и будут потеряны рабочие места? Тогда броня Путина начнет давать трещины.