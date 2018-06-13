Савченко отправила Путину письмо с просьбой освободить украинских политзаключенных

Савченко призывает Путина "использовать любые правовые способы", а также отмечает, что освобождение украинских заключенных "существенно изменит к лучшему положение России на международной арене".

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО СБУ в Киеве, написала письмо президенту России Владимиру Путину. Она попросила его освободить украинских политзаключенных.

Об этом сообщается на странице Савченко в Facebook. К обращению прилагается список 66 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории России.

В письме Савченко призывает его "использовать любые правовые способы", а также отмечает, что освобождение украинских заключенных "существенно изменит к лучшему положение России на международной арене".

Читайте такжеСемья Сенцова опровергла свое обращение к Путину

В списке указаны, среди прочих, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Александр Шумков, Руслан Зейтуллаев, Рустем Исмаилов.

Как сообщал УНИАН, ранее Савченко выразила надежду, что Сенцова обойдет ее судьба.