Савченко выразила надежду, что Сенцова обойдет ее судьба

"Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя судьба, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране", - написала Савченко.

Народный депутат Украины и бывшая летчица Надежда Савченко, освобожденная из заключения в России в 2016 году, призвала украинцев присоединиться к акции поддержки Олега Сенцова. Она также пожелала ему "не попасть в жернова политической авторитарной машины в Украине".

Читайте такжеАдвокат Савченко утверждает, что защищает ее бесплатно

"Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя судьба, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране. От всей души желаю Олегу не попасть в жернова политической авторитарной машины в Украине", - написала Савченко в Facebook.

"У Олега Сенцова есть три пути: либо уйти в тень и иметь творческий покой, как в свое время это сделал ныне уже покойный украинский политзаключенный Солошенко, или захотеть славы и стать президентской марионеткой, ездить по миру и хвалить украинскую власть, как Афанасьев, или, если Олег настоящий человек, то он очень быстро почувствует всю несправедливость системы, которая сформировалась в Украине, почувствует боль и горе простых людей от войны и от того, как ее искусственно держат политики, и начнет с этим всем бороться и тогда его ждет очень нелегкая судьба", - считает Савченко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали. Ее подозревают в подготовке тероричтичних актов и госпереворота.

Режиссера Сенцова и активиста Кольченка сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова и Кольченка к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.

16 мая адвокат Сенцова заявил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля. 28 мая в Министерстве юстиции РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время голодовки.