Украине нужно отказываться от внеблокового статуса - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

«Сегодня неопровержимым является факт, что провозглашенная в 2010 году внеблоковость Украины не смогла и не могла гарантировать безопасность и территориальную целостность нашей страны. От нее нужно отказываться», - сказал он.

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По словам президента, эта позиция привела к большим потерям, поэтому Украина решила вернуться к курсу на интеграцию в евроатлантическое пространство безопасности.

«Мы уже сегодня углубляем сотрудничество с НАТО, работаем над оперативной совместимостью Вооруженных сил Украины с армиями стран - членов Альянса, будем переориентироваться на натовские стандарты в пространстве обороны и безопасности», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, парафированное 21 ноября Коалиционное соглашение четко определяет курс Украины на вступление в НАТО.