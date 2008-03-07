Медведев советует поставить точку в переписке Ющенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не является инициатором общения через открытые письма, заявляет советник премьера Олег МЕДВЕДЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, в пределах общей команды - как демократической коалиции, так и треугольника Президент-премьер-спикер – существуют достаточно действенных механизмов для согласования позиций, иных нежели публичная переписка или регулярные критические относительно правительства брифинги.

«Следовательно, - сказал О.МЕДВЕДЕВ, - премьер-министр Украины не является ни сторонником, ни тем более инициатором общения через открытые письма. С другой стороны, этика делового общения требует, по меньшей мере, в знак вежливости отвечать на поступившую корреспонденцию – будь-то письма, телеграммы, e-mail или хотя бы и почтовые голуби. Именно из этих соображений в качестве реакции на десяток публичных почтово-телеграфных обращений, которые поступили в ее адресу, руководитель правительства и написала письмо главе государства».

О.МЕДВЕДЕВ считает, что было бы значительно лучше, если бы все стороны делали так, как Президент предложил в Душанбе – общаться не через почту, не для пиара, а путем диалога на регулярных встречах. Именно за такую стилистику отношений выступает и премьер, сказал ее советник.

«Думаю, что на примере последних дней в этом убедились все участники процесса, и на этом стоило бы поставить точку», - отметил О. МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Ю.ТИМОШЕНКО направила письмо Президенту Виктору ЮЩЕНКО в ответ на обращение главы государства относительно ситуации в газовой сфере, опубликованное в средствах массовой информации.

В письме Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, говорится, что она поддерживает и будет выполнять договоренности между Президентами Украины и РФ от 12 февраля "в той части, которая касается целесообразности немедленной нормализации отношений между нашими странами в газовой сфере”.

Однако, сказала премьер, Кабмин не может согласиться с некоторыми условиями этих договоренностей, а именно:

- закупка в первом квартале 2008 года российского природного газа по цене 315,6 долларов США за тысячу кубометров газа с предыдущей предоплатой;

- замена одного посредника другим путем создания совместного предприятия (СП-2) для реализации всего импортированного и газа собственной добычи на внутреннем рынке Украины;

- отстранение НАК „Нафтогаз Украины” от возможности балансирования и распределения газа на внутреннем рынке Украины путем заключения соглашений и снабжения газа СП-1 (импортером газа) и СП-2.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, реализация этих условий, по убеждению правительства, руководства НАК „Нафтогаз Украины” и независимых экспертов, приведет к сохранению коррупционных схем и злоупотреблений, банкротства НАК „Нафтогаз Украины” и будет противоречить национальным интересам.

В свою очередь руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отметил, что в этом письме в адрес главы государства Ю.ТИМОШЕНКО исказила содержание договоренностей относительно урегулирования украинско-российских отношений в сфере газоснабжения, достигнутых 12 февраля в Москве президентами В.ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ.