Вмешательство России привело к тяжелому гуманитарному кризису на востоке Украины - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США отмечает, что Украина требует мира, США поддерживают миротворческую силу под эгидой ООН.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что вмешательство Российской Федерации в дела Украины привело к тяжелому гуманитарному кризису на Донбассе.

Об этом дипломат сообщил в микроблоге Twitter.

«Как я видел во время моего последнего визита, на востоке Украины идет горячая война, которая создала тяжелый, унизительный гуманитарный кризис - все это вызвано вмешательством России», - подчеркнул Волкер.

При этом он подчеркнул, что Украине нужен мир.

«Мы продолжаем поддерживать миротворческую силу под эгидой ООН, чтобы помочь выполнению Минских соглашений, но российское предложение «защитной силы» для ОБСЕ не приведет к результатам», - подчеркнул Волкер.

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Как сообщал УНИАН, ранее Волкер подчеркнул, что Российская Федерация должна серьезно отнестись к предложениям США, Франции и Германии по поводу размещения миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Он уточнил, что миротворческая миссия ООН должна обеспечить мир на Донбассе, обеспечить безопасность и создать условия, при которых Минские соглашения будут полностью реализованы. По его словам, миротворческая миссия ООН должна контролировать безопасность на всей территории Донбасса, в том числе контроль над украинской стороной российско-украинской международно признанной границы.

Позже он заявил, что миротворцы ООН должны заменить российские войска на Донбассе.