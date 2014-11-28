В БПП готовы отдать "Оппозиционному блоку" регламентный комитет

Об этом в эфире "5 канала" сказал заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Виталий Ковальчук, передает "Украинская правда".

Он подчеркнул, что, обсуждая вопросы контролирующих комитетов Рады и возможности председательства в них представителей оппозиции, следует распределять контрольные функции внутри Рады и относительно деятельности Кабинета Министров.

"То, что касается внутренних вопросов, позиция "Блока Петра Порошенко" такова, что мы готовы рассматривать возможность возглавления комитета по вопросам регламента представителями "Оппозиционного блока", - сказал Ковальчук.

Он сообщил, что вопрос возможного назначения первым заместителем или заместителем председателя Рады депутата от "Оппозиционного блока" пока коалицией не согласовано.

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Как известно, фракция "Самопомичь" выступает против назначения представителей фракции "Оппозиционный блок" на должности заместителя спикера парламента и руководителей парламентских комитетов.

"Оппозиционный блок" претендует на должность вице-спикера и руководство в 3 комитетах Рады (регламентном, по вопросам свободы слова и по вопросам духовности и культуры) и Счетной палате.

Напомним, что 27 ноября состоялось первое заседание ВРУ 8-го созыва. На нем было объявлено о формировании новых фракций, избрали спикера и премьера. Ими стали Владимир Гройсман и Арсений Яценюк. Сейчас Рада закрыта до вторника.